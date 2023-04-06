مسلسل سوق الكانتو.. طه القماش يتوعد عمه وظهور شخص مجهول

تتوالى أحداث مسلسل سوق الكانتو في حلقته الرابعة عشرة، حيث استولى شحاتة على أموال الحج حسانين بعدما توفي وقام بتوقيع عقود مزورة بيع وشراء لجميع أملاكه، ووقف وسط السوق وأكد أن تلك الأموال من حقه لينتهي المشهد بطرد طه القماش من السوق.

مسلسل سوق الكانتو

وانتهت الحلقة عندما تلقى طه القماش العزاء في وفاة جده، وأكد لعمه شحاتة أنه لن يترك حقه أو حق عائلته، ودخل شخص إلى السوق وسأل عن رشاد حسونة.

موعد عرض الحلقة 15 من سوق الكانتو

يأتي موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل سوق الكانتو

أحداث مسلسل سوق الكانتو، تدور في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.