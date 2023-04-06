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مسلسل سوق الكانتو.. محمود البزاوي يسرق الميراث من أمير كرارة

كتب:

شريف سليمان
12:39 م | الخميس 06 أبريل 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

عرضت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل سوق الكانتو أمس، الأربعاء، وهو بطولة الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عز الدين، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل سوق الكانتو

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل سوق الكانتو أحداثا كثير من أهمها وفاة حسانين  القماش، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان القدير عبد العزيز مخيون.

واستيقظ طه القماش من نومه (الفنان أمير كرارة)، وهو يرغب في أن يرى جده، وفوجئ بوفاته أثناء ذهابه إليه في سوق الكانتو هو وخطيبته راوية وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة مي عز الدين، ليعرفه عليها. 

واستغل شحاتة (محمود البزاوي) وفاة والده حسانين القماش، ودخل حجرته بمفرده بحجة توديعه، حيث استخدم الختم الذي يخصه كي يبيع كل أملاكه له، ووضع بصمة أصبعه على الورق، حتى ينفرد بالميراث.

موعد عرض الحلقة 15 من سوق الكانتو

يأتي موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل سوق الكانتو

أحداث مسلسل سوق الكانتو، تدور في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث. 

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بقلم شريف سليمان