مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على طريق الضبعة بالبحيرة

لقي، قبل قليل، شخص مصرعه، بينما أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة في البحيرة

وتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على طريق الضبعة في اتجاه القاهره بالكيلو 85، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

نقل الضحايا إلى مستشفى وادي النطرون

وتبين وفاة شخص وإصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين لمستشفي اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.