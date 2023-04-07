أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة مطروح.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية الأوقاف بمطروح، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة مطروح، ويبلغ عددها 35 مسجدا، بعد أن انتهت جميع الاستعدادات بها، وهي من أكبر المساجد في المدن الثمانية بنطاق المحافظة، التي يقبل عليها المصلين.

شروط الاعتكاف في المساجد

وعقب إعلان أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة مطروح، قال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن هناك شروط خاصة بشأن الاعتكاف طبقا لتعليمات الوزارة، وتتمثل في أن يراعي جميع المعتكفين حرمة المسجد من حيث النظافة والقدسية، وأن يكون الهدف وراء الاعتكاف هو إحياء ليالي الشهر المبارك، من كثرة الصلاة وقيام الليل وصلاة التهجد والذكر، وتلاوة القرآن الكريم.

وأوضح أن على المواطنين الراغبين في الاعتكاف، تسجيل أسماؤهم بإدارة المسجد، وأن تكون عملية إلقاء الدروس في المسجد خاصة بالإمام فقط، ومنع توزيع أية إصدارات من كتب أو نشرات داخل المسجد، ومنع تصوير المعتكفين احتراما لخصوصيتهم، مع إقتصار التحدث في التليفون مراعاة للمعتكفين وتوفير الأجواء المناسبة لهم.

مساجد الاعتكاف في محافظة مطروح

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة مطروح، تنشرها «الوطن» كاملة في 8 مدن بنطاق المحافظة، وهي كالتالي:

- مسجد الفتح بمدينة الضبعة.

- مسجد الفتح وسط مدينة سيدي براني.

- مسجد الفتح بمنطقة الظافرية بسيوة.

- المسجد الكبير بمدينة مرسي مطروح.

- مسجد الصفا بالكيلو 7 بمطروح.

- مسجد الإسراء الكيلو 7 بمطروح.

- مسجد المتوكل علي الله عزية الشيخ عطيوة بمطروح.

- مسجد عمرو بن العاص العزبة السودانية بمطروح.

- مسجد عباد الوهاب بالكيلو 7 بمطروح.

- مسجد الفتح برأس الحكمة بمطروح.

- مسجد الأفراد بعزبة الأفراد بمطروح.

- مسجد أبو هريرية بعزية المغاربة بمطروح.

- مسجد الغفران بعلم الروم.

- مسجد مصعب بن عمير بالكيلو 3.

- مسجد أبو بكر الصديق بمينا حشيش.

- مسجد قباء بعلم الروم.

- مسجد التقوي أم الشئون الصحية.

- مسجد السادات بعزبة العجارمة.

- مسجد البخاري ومسلم بالعجارمة.

- مسجد الحاج يونس العزبة السنوسية.

- مسجد السيدة عائشة بالسنوسية.

- مسجد عثمان بن عفان بالريفية.

- مسجد السلف الصالح بالسنوسية.

- مسجد علي بن أبي طالب بمحدود الدخل.

- مسجد الرحمة بالطبية.

- مسجد قباء الريفية.

- مسجد فتحي أبوقديرة بالسنوسية.

- مسجد أبو ظاوة بالقصر.

- مسجد الحاج علي بعزبة الحاج علي.

- مسجد القرية الحمراء بمساكن القرية الحمراء بمدينة الحمام.

- مسجد الكبير قرية 27 بنجر السكر بالحمام.

- مسجد التوبة بقرية البنجر 27.

مسجد سلامة حجازى بقري البنجر.

- مسجد عمر بن الخطاب بقرية أولاد جبريل بالحمام.

- مسجد الفتح بمدينة النجيلة.