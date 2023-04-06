أسماء المساجد المسموح الاعتكاف فيها بالبحر الأحمر.. في العشر الأواخر

مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، يتساءل مواطنون عن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في البحر الأحمر، وذلك لإحياء أواخر شهر الصوم بالاعتكاف وقيام الليل وصلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

مساجد الاعتكاف في البحر الأحمر

وكشفت مديرية اوقاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمود الشيمي، في بيان صحفى اليوم، عن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة البحر الأحمر، في 5 مدن، وهي رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في البحر الأحمر

وحددت مديرية أوقاف البحر الأحمر 8 مساجد مسموح بها الاعتكاف، وهي مسجد السنوسي ومسجد الصفوة في مدينة القصير، والمسجد الكبير ومسجد الخالدين في مدينة سفاجا، ومسجد الرحمن ومسجد الإسراء والمعراج في الغردقة، ومسجد التوبة في رأس غارب ومسجد المركز الإسلامي في مرسى علم.

الهدف من الاعتكاف في المساجد

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، أن الهدف من الاعتكاف هو إحياء أيام شهر الصوم بالصلاة وقيام أداء الليل و صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن، مؤكدا أن الاعتكاف يكون في المساجد المسموح بها فقط.