أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها خلال شهر رمضان في القليوبية

أعلنت مديرية الأوقاف أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية، وعددها 376 مسجدا، موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث أصدرت المديرية الضوابط والإرشادات الخاصة بالإعتكاف داخل المساجد هذا العام.

«الوطن» تستعرض أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية خلال شهر رمضان، بعناوينها وأسماء المشرفين عليها ورابط الحصول على عليها.

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى القليوبية 2023

وأوضح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية 2023 والموزعة علي مستوي المحافظة، ويمكن معرفة تفاصيل كل مسجد وعنوانه والإمام المشرف عليه من خلال الرابط التالي من هنا.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف القليوبية 2023

أضاف وكيل وزارة الاوقاف أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية وعددها 376 مسجد بالمراكز والقري كالتالي:

الشروط والضوابط بمساجد الاعتكاف القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المديرية أصدرت دليل الشروط والضوابط، ومنها ما يلي:

- جميع المعتكفين عليهم مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

- الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل، وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

- أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد، أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

- يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

- يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

- يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

آلية المشاركة في المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية

واوضح وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية انه ضمن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية انه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.

وأضاف انه على جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شؤون الاعتكاف، بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.