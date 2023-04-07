أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023 في الأسواق.. البيضاء بـ71 جنيها

سجّلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023، استقرارا في الأسعار خلال بداية تداولات السوق، حيث استقرت أسعار أمس الخميس في الأسواق والمزارع، وفق تحديثات بورصات الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة بين 70 و71 جنيهًا، لتباع في السوق للمواطن من 75 حتى 80 جنيها للكيلو على حسب المنطقة.

واستقرت أسعار الفراخ في الأسواق خلال الفترة الماضية، منذ بداية الأسبوع، حيث سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» ما بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا للكيلو في المزرعة و95 و100 جنيه في الأسواق.

أما عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك فقد سجلت ما بين 75 جنيها و80 جنيها، فيما وقعت أسعار الدواجن الساسو اليوم للمستهلك بين 100 و105 جنيهات، مع اختلاف المنطقة التي يوجد فيها المحلات وبجانب مصاريف النقل والتوزيع التي تختلف من مكان إلى آخر.

وتتغير أسعار الدواجن في المحلات من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى نظرا لاختلاف مصاريف النقل وبُعد أماكن التوزيع أو قربها من التجار الموزعة للجمهور، حيث يتعلق ذلك بمصروفات «النقل» فقط والمحلات التمليك عن الإيجار نظرا لتكاليف البيع.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط البلدي سعر 100 جنيه في المزارع، بينما البط المستورد وصل إلى 84 جنيهًا، وسجل سعر كتاكيت البط المسكوفي عمر يوم واحد 30 لـ 32 جنيها، وأسعار البط الفرنساوي بين 9.50 و10.50 جنيه للبط عمر يوم واحد.

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض بين 94 و94.75 جنيه، والبيض الأحمر من 95 إلى 95.75 جنيه، والبلدي بين 99 و100 جنيه.