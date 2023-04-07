مشهد سيف وبنت الراقصة في مسلسل جعفر العمدة يتخطى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، بتخطي مشهد سيف الذي يقدمه أحمد داش بترك ابنة الراقصة التي تقوم بدورها لما كتكوت.

وكتبت الشركة المنتجة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «مشهد سيف وهو بيخلع من الرقاصة وبنتها، زي ما نصحه جعفر العمدة، يتخطى 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يضم مسلسل جعفر العمدة، عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب محمد رمضان، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.