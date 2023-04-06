أحداث الحلقة 15 مسلسل جعفر العمدة.. وفاة لبنى ونس والدة أحمد داش

شعرت والدة أحمد داش خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة، بألم في قلبها ليذهب بها ابنها إلى المستشفى، ويتم حجزها بسبب تدهور حالتها، وويزورهم جعفر العمدة وتحاول ان تعترف له بالحقيقة، ولكنها تموت ولم تستطع الكلام.

تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة

ويصطحب محمد رمضان أحمد داش إلى منزله للإقامه معه بعد وفاة والدته، ويشكوه بأنه لا يوجد إنسان يعوض له غيابها عنه، ولا يملك حتي أصدقاء لأنه كان متفرغا لرعاية والدته فقط.

ويذهب طارق النهري «حمادة فتح الله» لجعفر العمدة لإخباره أنه اقترب موعد خروج نجله منذر رياحنة «شوقي» من السجن، ويطلب منه الصلح منعا لحدوث مشاكل بينهم، ليقابل جعفر حديثه بالرفض، ويطرده من المكان.

أبطال مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، عدد كبير من الفنانين بجانب محمد رمضان، من أبرزهم مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، طارق النهري، جوري بكر، دعاء حكم، منذر رياحنة، منة فضالي، زينة، إيمان العاصي، والعمل من إخراج منذر رياحنة.