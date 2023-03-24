أحداث مسلسل سرة الباتع الحلقة 3 في رمضان 2023.. مقاومة الحملة الفرنسية

ينتظر الجمهور معرفة أحداث مسلسل سرة الباتع الحلقة 3 في رمضان 2023، التي يخوض من خلالها المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى، والمقرر أن تعرض مساء اليوم الجمعة.

مسلسل سره الباتع

وستكشف أحداث مسلسل سرة الباتع الحلقة 3 في رمضان 2023، عن جزء من مقاومة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني، للحملة الفرنسية.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة on، عبر التردد التالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة الحياة، على التردد التالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة on، الساعة السابعة والنصف مساء، وعلى قناة الحياة الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول حقبتين، الأولى فترة دخول الحملة الفرنسية لمصر، والثانية العصر الحالي.