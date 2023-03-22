قصة مسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023.. مأخوذ عن رواية يوسف إدريس

قبل ساعات من بداية موسم الدراما الرمضانية، يبحث المشاهدون عن قصة مسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023، وهو المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج خالد يوسف في أول تجربة في الإخراج التلفزيوني خلال موسم الدراما الرمضانية، ويضم في بطولته مجموعة ضخمة من النجوم المصريين والعرب.

قصة مسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023 مأخوذة عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب الراحل يوسف إدريس، والتي جاءت ضمن مجموعة قصصية نشرها عام 1958 بعنوان «حادثة شرف»، وحصل المخرج خالد يوسف على حقوق تحويل القصة من ورثة الكاتب الكبير، ليقدمها في مسلسل خلال موسم الدراما الرمضانية 2023.

قصة مسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023

وتدور قصة مسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023، خلال زمنين، الأول في عصرنا الحالي حول يبحث أحد الشباب عن سر تبرك أهل منطقته بضريح «السلطان»، ورحلة البحث تعيده إلى الزمن الثاني الذي تلقي عليه الأحداث الضوء، وهو بطولات الشعب المصري في مواجهة الاحتلال الفرنسي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أحمد السعدني، حنان مطاوع، أحمد فهمي، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، أحمد عبدالعزيز، حسين فهمي، محمود قابيل، هالة صدقي وغيرهم العشرات.