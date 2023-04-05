تحليق 50 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين في الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 50 رحلة بالون طائر على متنها حوالي 1400 سائح من مختلف الجنسيات، بعد توقف الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

البالون يعتمد على سرعة الرياح

وأوضح «الطيب»، أن رحلات البالون الطائر تعتمد على الأحوال الجوية، لأنها تعمل في الأساس وفقا لاتجاهات الرياح وسرعتها ووضوح الرؤية الأفقية، بعد تصريح برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي، بالطيران.

البالون يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن رحلات البالون الطائر تمثل أهم الأنشطة السياحية التي يستمتع بها السائحون، مؤكدا أن نشاط البالون الطائر، أصبح نشاطاً استراتيجيا يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر يعملون في 17 شركة بالون طائر، تتنوع تلك الوظائف ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.

المركز الثالث عالميا

يذكر أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية فضلا عن عدم احتوائها على بحار او مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.