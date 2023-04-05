7 مدن ضمن قائمة الأكثر حرارة في طقس اليوم.. منها الأقصر وأسوان

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، متخطية حاجز الـ35 درجة مئوية في بعض المحافظات، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس نهارًا، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة مع رياح مثيرة للرمال والأتربة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن المدن الأكثر حرارة

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية 7 مدن، ستكون الأكثر حرارة في طقس اليوم الأربعاء، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بها ما بين 31 حتى 35 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل ما بين 14 إلى 18 درجة مئوية.

تفاصيل درجات الحرارة في المدن

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر حرارة، بطقس اليوم الأربعاء، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي كالتالي:

- أسوان 35 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى.

- شلاتين 31 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

- الغردقة 31 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

- الأقصر 34 درجة مئوية للعظمى، و 14 درجة مئوية للصغرى.

- الوادي الجديد 32 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

- قنا 33 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

- أبو سمبل 34 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.