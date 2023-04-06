موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الأقصر

أعلن معهد البحوث الفلكية، موعد موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الأقصر في تمام الساعة 5:47، بينما استعدت الأجهزة التنفيذية لاستقبال العيد بتجهيز 1243 مسجدًا، و174 مصلى للسيدات.

إنهاء استعدادات استقبال صلاة عيد الفطر

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لاستقبال صلاة عيد الفطر وتجهيز الساحات في المساجد الكبرى.

تخصيص غرفة عمليات رئيسية بمديرية الأوقاف

وأضاف، أنه تقرر تخصيص غرفة عمليات رئيسية بمديرية الأوقاف، بالإضافة إلى تخصيص 7 غرف عمليات فرعية بالإدارات الفرعية بالمراكز والمدن لاستقبال صلاة العيد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الأوقاف.

ضوابط صلاة العيد

وتأتي ضوابط صلاة العيد كالتالي: «تقام في الساحات والمساجد الكبرى والمساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة، كما يتم فتح جميع مصليات السيدات في المساجد حتى تتمكن النساء من أداء الصلاة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن في الساحات للأطفال».