مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15.. أحمد بدير يطالب أحمد رزق بإبعاد روبي من منصب العمودية

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15، التي عُرضت عبر شبكة تليفزيون الحياة، اجتماع بين أحمد بدير «ضرغام» ووفاء عامر «شلباية» وأحمد رزق «جلال الفارس»، للحديث عن روبي وسياساتها داخل قرية تل شبورة، التي تتولى عموديتها.

وطلب أحمد بدير، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15، من أحمد رزق، إبعاد روبي عن منصب العمودية، حيث قال: «لازم حد يفرملها عن اللي هي بتعمله.. جات خربت الدنيا هنا في تل شبورة، ومشاكلها كترت.. كل يوم بتعمل تريند أقوى من اللي قبله».

واعترض أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15، حيث قال إنّ: «صفية مش عفريت، ومشكلتها الوحيدة إنها إنسانة زيادة عن اللزوم، وقرارها إنها تعمل كاميرات مراقبة في القرية، الكاميرات أماكنها معروفة ومش سرية، اللي له مصلحة منكم عاوز يصرفها يعملها بقى بعيد عن الكاميرات والناس».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإدوارد، وإيهاب فهمي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا طوال شهر رمضان عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يعُرض مرة ثانية في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف مساءً.