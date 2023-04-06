مسلسل حضرة العمدة.. صفية تؤسس غرفة عمليات لمراقبة أوضاع تل شبورة

شهدت الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً تطورات وقررات مهمة من صفية تجاة قرية تل شبوة.

مسلسل حضرة العمدة

وأسست صفية التي تجسد دورها الفنانة روبي خلال الحلقة السابقة، غرفة عمليات لمراقبة الحركة داخل قرية تل شبورة، حيث وضعت كاميرات على مداخل القرية، وأمام البيوت، وفي الشوارع، لمراقبة تجار المخدرات، ورصد أي جريمة تقع داخل القرية.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

تمّ تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.