مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14.. روبي تطلق غرفة عمليات داخل قرية تل شبورة

وجهت الفنانة روبي، بتأسيس غرفة عمليات، لمراقبة الحركة داخل قرية تل شبورة، وذلك ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14، حيث وجهت بضرورة وضع كاميرات على مداخل القرية، وأمام البيوت، وفي الشوارع، لمراقبة تجار المخدرات، ورصد أي جريمة تقع داخل القرية.

وألزمت روبي، حسام داغر، بضرورة الإشراف على تلك الغرفة، باعتباره «بيل جيتس القرية»، إلا أنه رفض ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14، بينما نجحت في إقناعه، والاستعانة بالشباب في مراقبة الكاميرات على مدار الساعة.

وطلبت روبي، من صلاح عبد الله، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14، برصد جميع حالات الزواج العرفي داخل القرية، وعمل مسح شامل، بشأن معالجة تلك القضية، والعمل على توعية الأهالي هناك.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومنير مكرم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة حصريًا طوال شهر رمضان من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عقب انتهاء صلاة التراويح مباشرة.