مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14.. صفية تناقش قضية الزواج العرفي

كشفت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة، عن مشكلات جديدة تواجهها صفية مع قرية تل شبورة، وبصفتها العمدة سترغب في حل المشكلات، لذلك ينتظر الكثير من متابعي المسلسل معرفة الأحداث القادمة ومعرفة ماذا ستفعل روبي لمواجهة مشكلة الزواج العرفي؟.

مسلسل حضرة العمدة الحقة 14.. صفية تواجه الزواج العرفي

خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14، طلبت روبس من الشيخ نهرو رصد جميع حالات الزواج العرفي داخل القرية، وعمل مسح شامل، لمعالجة القضية، وتوعية الأهالي بخطورتها.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

أما عن مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، تأتي كما يلي، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.