أسماء 21 مصابا في حريق شركة تعبئة وتغليف فاكهة بالبحيرة (صور)

اندلع حريق داخل شركة تعبئة وتغليف فاكهة بقرية شابور، في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إذ أسفر عن إصابة 21 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحريق

أسفر الحريق، عن إصابة كل من: «حميدة خالد السعداوي، 16 سنة، لمياء خالد السعداوي، 14 سنة، منة محمود السيد 15 سنة، إبراهيم السيد خليل، 27 سنة، نعمة حسن شره، 25 سنة، إيمان خميس إبراهيم، 16 سنة، كرم جمعة السعداوي، 28 سنة، نادية رضا إبراهيم، 25 سنة، هدى علاء رجب، 20 سنة، أمل محمود محمد، 17 سنة، شهد مدحت محمد، 17 سنة، خلود حامد السقا، عوض شوقي عوض، 25 سنة، بسمة مصطفى عبد العال، 38 سنة، إيناس السيد عبدالله، 17 سنة، مصطفى جلال الهرميل، 45 سنة، منى حسين الشحات 15 سنة، عبد المجيد أحمد عبد المجيد، 50 سنة، رضا خميس أبو شلباية، 50 سنة، محمد الشحات عسل، 20 سنة، إبراهيم سعيد محمد، 30 سنة».

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بنشوب حريق داخل شركة تعبئة وتغليف فاكهة بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.