مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15.. انتقادات لـ روبي بعد قرار تركيب كاميرات مراقبة

لاقى اقتراح «روبي» صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة، بتركيب كاميرات مراقبة داخل شوارع القرية، وتأسيس غرفة عمليات، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15، تعارضا شديدا من عائلتها المتمثلة في سميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق ومحمود حافظ.

وقال محمد محمود عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15، إنّه ليس هناك داعٍ لتركيب كاميرات مراقبة في القرية، خاصة أنه ليست هناك موازنة تكفي لذلك المشروع، إلا أنها أقنعته بأنها ستُعلن عن صندوق تبرعات داخل القرية، يتبرع فيه كبار الأهالي لصالح المشروع.

وانفعل محمد محمود عبد العزيز على روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15، حيث قال لها إنّ ذلك يُعد من اختصاص ودور الحكومة، أما محمود حافظ، قال إنّ ذلك من اختصاص الشرطة، وفي النهاية نجحت روبي في تركيب كاميرات المراقبة، وصار حسام داغر مسؤولًا عن غرفة العمليات.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته بجانب الثنائي سميحة أيوب وأحمد بدير، كل من روبي، وأحمد رزق، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ونهلة سلامة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، كما يُعاد 3 مرات أخرى، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساءً.