إصابة 3 والبحث عن رابع أسفل أنقاض عقار منهار بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفاوتة، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق في حارة المغاربة بمنطقة المنشية بحي الجمرك في الإسكندرية، فيما يجري البحث عن آخر أسفل الأنقاض خلال الوقت الراهن من فجر اليوم الجمعة، فيما لم يؤثر انهيار العقار على العقارات المجاورة.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية اليوم

بدأت واقعة إنهيار عقار الإسكندرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

عقار المنشية صادر له قرار ترميم مسبق

وتبين من المعاينة الأولية، أن انهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999 أي منذ 24 عاما.

واتضح أن السقف المنهار سقط على محل أسفل العقار محل البلاغ، وأنقذت الحماية المدنية 3 أشخاص عقب إصابتهم بكسور، وجار البحث عن شخص آخر أسفل العقار، وسط تواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك.