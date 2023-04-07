تفاصيل حادث تحطم طائرة بفلوريدا.. الضحايا في الستينيات من العمر

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، حادث جديد لتحطم طائرة، أسفر عن مصرع 4 أشخاص بولاية فلوريدا جنوب شرق البلاد، وكشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل الواقعة.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز «بيبر بي أيه 32 آر»، بعد قليل من إقلاعها من «مطار فينيس» بولاية فلوريدا، على ساحل خليج المكسيك.

وسقطت الطائرة في المياه عند الساعة 9:30 مساء أمس الأول الأربعاء تقريبا بالتوقيت المحلي، فيما لم تتمكن الشرطة الأمريكية من انتشال الضحايا إلا بعد فجر أمس الخميس.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن عدة أشخاص شاهدوا تحطم الطائرة واتصلوا برقم 911.

العثور على جثث رجلين كانوا على متن الطائرة

وأشارت الشرطة، إلى العثور على جثث رجلين وامرأتين كانوا على متن الطائرة، موضحة أن ضحايا حادث تحطم الطائرة من عائلتين من ولاية إنديانا الواقعة بمناطق الغرب الأوسط الأمريكي، زارتا مدينة فينيس في فلوريدا جنوب شرق البلاد، قبل تحطم طائرتهم.

وعثر الغواصون، على حطام الطائرة المنكوبة على عمق حوالي 23 قدمًا «حوالي 7 متر»

إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في حادث تحطم الطائرة

وكشفت الشرطة الامريكية عن اسماء ضحايا حادث تحطم الطائرة وهم ويليام جيفري لومبكين«64 عاما» قائد الطائرة، وباتريشيا لومبكين «68 عامًا» وريكي جو بيفر« 60 عامًا»، وإليزابيث آن بيفر «57 عامًا»، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل، ومكتب شرطة «مقاطعة ساراسوتا» في حادث تحطم الطائرة.