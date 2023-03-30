تحطم طائرتين هليكوبتر للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريب بولاية كنتاكي

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي في بيان لوكالة «رويترز»، إن طائرتين هليكوبتر أمريكيتين اصطدمتا أمس الأربعاء خلال مهمة تدريب فوق ولاية كنتاكي.

مصير أفراد الطاقمين

ونقلت الوكالة عن المصدر أنه لم يُعرف بعد وضع أفراد الطاقمين، وقال آندي بشير، حاكم كنتاكي خلال تغريدة على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم: «تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى».

تحطم طائرة تابعة للشرطة

يذكر أن 4 اشخاص لقوا مصرعهم في يوليو الماضي عندما سقطت طائرة هليكوبتر تابعة لإدارة الشرطة الأمريكية في ولاية نيو مكسيكو، وكان الضحايا الأربع في طريق عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق غابات.