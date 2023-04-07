إصابة طالب بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

نشبت مشاجرة بين عامل وطالب بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، لخلافات الجيرة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالانتقال لموقع الحادث والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة «حسني. ا. ا. ا» سن 17 عاما طالب، مصابا بطلق ناري بالذراع الأيمن، وجرى نقله لمستشفى البلينا المركزي، و«عيد. ح. ع. ح» سن 33 عاما عامل أجري، والطرفان يقيمان بذات الناحية بمركز البلينا.

ضبط طرفا المشاجرة

جرى ضبط طرفي المشاجرة، بحوزة الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤالهما أفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما، وتعدي كلاً منهما على الآخر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد أحمد منصور المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، بأن عقوبة الضرب تصل حتى حبس 3 سنوات، بينما تصل حتى حبس 10 سنوات عند حدوث عاهة مستديمة.