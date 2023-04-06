حبس المتهمين بقتل سائق توك توك في مشاجرة بالخانكة

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بحبس 3 متهمين قتلوا سائق توك توك في مشاجرة بسبب خلاف على إيجار جراج، وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

تفاصيل مصرع سائق توك توك في الخانكة

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود متوفي، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية، وتبين أن المشاجرة بين 3 أشخاص، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بوضع مركبة «التوك توك» خاصته داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثاني فحدث بينهما خلاف على التأخر في دفع القيمة الإيجارية الشهرية، وتطور لمشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري تجاه المتوفي، محدثا إصابته التي أودت لوفاته .

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الطرف الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وإرشاد أحدهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.