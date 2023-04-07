موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية.. حددتها «هيئة المساحة»

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، بعد انتهاء أكثر من نصف شهر رمضان المبارك، وتستعد جميع المحافظات للاحتفال بالمناسبة السعيدة، ويتساءل الآلاف عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية، التي تقام يوم 21 أبريل الجاري، وسط استعدادت في جميع المساجد لأداء الصلاة التي يحضرها الملايين على مستوى جميع المراكز في المنوفية.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية، يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، الساعة الخامسة و50 دقيقة صباحا، وفق المواعيد الفلكية التي أعلنتها الهيئة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مراكز محافظة المنوفية

وتستعد مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، لاستقبال صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية، إذ جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في كل الإدارات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لاستقبال صلاة العيد والاستعداد بحصر الساحات الكبيرة لأداء صلاة العيد فيها، خاصة مع التواجد الكبير من المواطنين في صلاة العيد.

وتبدأ إجازة العيد فلكيا يوم الجمعة 21 أبريل، وتستمر الإجازة للعاملين في القطاع الحكومي لمدة أربعة أيام، بينما تكون للقطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام.