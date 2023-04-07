استخراج جثمان من تحت أنقاض عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من استخراج جثمان شخص من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار، قبل قليل، ليصبح إجمالي الضحايا مصرع شخص وإصابة 3، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق في حارة المغاربة بمنطقة المنشية بحي الجمرك في الإسكندرية، فيما لم يؤثر انهيار العقار على العقارات المجاورة.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية اليوم

بدأت واقعة إنهيار عقار الإسكندرية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

عقار المنشية صادر له قرار ترميم مسبق

وتبين من المعاينة الأولية، انهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999 أي منذ 24 عاما.

كما تبين أن السقف المنهار سقط على محل أسفل العقار محل البلاغ، دائرة قسم المنشية، وأنقذت الحماية المدنية 3 أشخاص عقب إصابتهم بكسور، فيما جرى البحث عن شخص آخر أسفل العقار، وتم استخراج جثمانه مؤخرا، وسط تواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك بمحل الواقعة.