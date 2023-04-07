موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 على قناة ON

قبل ساعات قليلة من انطلاق عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 في رمضان 2023، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، يتساءل الجمهور عن موعد عرض حلقة اليوم لمتابعة أحداثه.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 16، الساعة 6:15 مساءً على قناة أون تي في، عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل أما الإعادة الثانية فتكون في اليوم التالي في الثانية مساءً.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عددًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، كما ضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الشرف أبرزهم أحمد السقا ولورديانا و محمد محمود ونور اللبنانية وغيرهم.