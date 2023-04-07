مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama في رمضان 2023، تشغل اهتمامات الكثير من متابعى محبي مسلسل الكبير أوي 7، الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني على شاشة قنوات on، ويضم مجموعة من النجوم، منهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد ، وبيومي فؤاد.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama في رمضان 2023، تأتي في الساعة 7:30 مساءً، ويمكن متابعة قناة on drama عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama في رمضان 2023، تكشف الأحداث المثيرة والمضحكة التي وصل إليها مسلسل الكبير، وذلك بعد تحول العترة ابن الكبير إلى رجل عجوز بعد تناوله وصفة الدكتور ربيع التي أعطاها له.

أحداث من الكبير أوي

ويبحث الكبير أوي عن دكتور ربيع الذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد، بعد هروبه بسبب تحول العترة إلى رجل عجوز وخوفه من الكبير أوي الذي هدد بقتله.