مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. بيومي فؤاد يحاول الهرب من المزاريطة

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16، بشغف كبير بعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها حلقات مسلسل الكبير بعد تحول العترة ابن الكبير أوي إلى رجل عجوز بعد تناوله وصفة الدكتور ربيع.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

ومسلسل الكبير أوي7 الحلقة 16، يستكمل محاولات بحث الكبير أوي عن الدكتور ربيع الذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد، بعد تحضيره وصفة تسببت في جعل العترة ابن الكبير رجل عجوز، الأمر الذي أثار غضب الكبير أوي.

وعلى الجانب الآخر، ما زال جوني يحاول تكوين فريق المسرح الإقليمي من مواهب المزاريطة، ويكتشف أن هجرس حصل على أموال مقابل عرض المواهب على جوني، ويكشف مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 عن باقي التطورات.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16، في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش قضايا مجتمعية تنتشر في المجتمع بصورة كبيرة، مثل هوس السوشيال ميديا والبلوجرز، والمشاكل التي تواجه الأزواج بعد مرور فترة من الوقت على علاقاتهم.