مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 15.. العترة يعاني من أمراض الشيخوخة

أحداث كوميدية شهدها مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 15، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، فما زال الكبير أوي يبحث عن الدكتور ربيع بعد أن تحول ابنه العترة إلى رجل عجوز بسبب تركيبة دوائية أعطاها له الدكتور ربيع.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 15

وتتضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 15 قرار الكبير بمساعدة ابنه العترة ليعيش سنه فاصطحبه إلى الملاهي وأثناء تواجدهما شعر بإرهاق، فقصد والده أحد الأطباء الذي اعتقد أن العترة رجل مسن ويعاني من أمراض الشيخوخة، وأثناء حديث الطبيب يتبين للكبير أنه تلميذ الدكتور ربيع.

مسلسل الكبير أوي 7

وتناولت الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي 7 المشاكل الزوجية متمثلة في علاقة الكبير ومربوحة، أما الحلقات السابقة فكانت تتحدث عن السوشيال ميديا ومخاطرها بعد استخدامها الخاطئ.