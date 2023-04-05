المهن التمثيلية: نشكر «المتحدة» على قرار تحمل نفقات علاج شيرين الطحان

كشفت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، عن استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لطلب النقابة بعلاج الفنانة شيرين الطحان، على نفقة الشركة، ووجه لها الشكر والتقدير.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانٍ: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على استجابتها لطلب نقابة المهن التمثيلية في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة.. وفقنا الله لما فيه الخير لكم دائمًا».