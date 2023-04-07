يبحث الجمهور، عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في رمضان 2023، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، وذلك في اليوم السادس عشر من رمضان.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 يضم مجموعة كبيرة ومتميزة من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد مكي، وبيومي فؤاد، هشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ويتناول الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي العديد من الموضوعات منها العلاقات الزوجية والفتور الزوجي بعد فترة، والسوشيال ميديا وكيفية استخدامها بطريقة خاطئة.