ارتفاع عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لـ13 ألف حالة

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا لتتخطى 13 ألف حالة بعد يومين من رفع الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.

13 ألفا و81 إصابة

وأوضحت الوكالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن البلاد سجلت 13 ألفا و81 إصابة بكورونا، بما يشمل 23 حالة قادمة من الخارج، ليصل العدد الكلي للحالات إلى 30 مليونا و728 ألفا و57 إصابة.

ارتفاع طفيف في الإصابات

وأشارت سلطات كوريا الجنوبية إلى أن حصيلة اليوم تعد أعلى بشكل طفيف من حصيلة أمس الثلاثاء التي بلغت 12 ألفا و16 إصابة، حيث عادة ما ترتفع أعداد الإصابات في منتصف الأسبوع قبل أن تنخفض مجددا في نهايته.

وتراقب السلطات الصحية الكورية الجنوبية وتيرة الإصابات بعدما رفعت إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث لا يزال ارتداء الكمامات مفروضا في الأماكن الأكثر عرضة لتفشي الإصابة كالمستشفيات.