عقب التطور الكبير في الأداء والأحداث الذي شهدته الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار، يبحث متابعي دراما رمضان، عن مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة on في رمضان 2023 بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة on في رمضان 2023

ومواعيد مسلسل ضرب نار على قناة on في رمضان 2023 في العاشرة والنصف مساءً، والإعادة الرابعة والنصف فجرًا، والعاشرة والنصف صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار

ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 15 موافقة زيدان على نسبة ابن مهرة وجابر الكوماندا إليه، واختارت مهرة (حسن) ليكون اسم المولود، وهو نفس الاسم الذي يحبه الكوماندا وأخبرها من قبل أنه سيسميه للمولود.

كما شهد مسلسل ضرب نار في الحلقة 15 انفصال أيسل رمزي التي تجسد شخصية الشقيقة الصغرى للفنانة ياسمين عبدالعزيز عن صديقها بعدما حصلت على شهادة الثانوية العامة وتغيرت حياتها بانتقالها من حي شبرا إلى فيلا زيدان زوج شقيقتها الثاني.