شهدت الحلقات الماضية مغامرات شيقة، انتقل بها «يحيى» للعصور المختلفة لقدماء المصريين، لذلك يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC في رمضان 2023

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني يعرض حصريا على قناة DMC في رمضان 2023، إضافة إلى منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة الجديدة من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

وعن مواعيد مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على DMC في رمضان 2023، فيعرض الساعة الـ6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة الـ10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز على DMC

ويستعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023 من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.