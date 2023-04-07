موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل يحيى وكنوز.. «المغامرات الشيقة مستمرة»

يتساءل الجمهور عن موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، بعدما شهدت الحلقات الماضية مغامرات شيقة انتقل بها «يحيى» للعصور المختلفة لقدماء المصريين.

موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل يحيى وكنوز

الحلقة 16 من مسلسل يحيى وكنوز تعرض حصريا على «DMC» إضافة إلى منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

ويستعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

موعد عرض الحلقة 16 من يحيى وكنوز

وكشفت شبكة قنوات DMC، مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على DMC دراما الساعة الـ10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.