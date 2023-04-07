مصرع مسؤول بشركة لصناعات عسكرية أمريكية في تحطم طائرة بفلوريدا

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تفاصيل جديدة في حادث تحطم طائرة خفيفة شهدته ولاية فلوريدا جنوب شرق البلاد، أمس الأول، أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وقالت «ديلي ميل»، إن مديرا مساعدا بـ شركة «رايثيون» الأمريكية للصناعات العسكرية، جيف لومبكين، لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنّ جيف لومبكين، يبلغ من العمر 64 عامًا، فيما باتي زوجته «68 عامًا».

وسقطت طائرة خفيفة من طراز «بيبر بي أيه 32 آر»، في خليج المكسيك، مساء أمس الأول الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وكانت السلطات الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى العثور على جثث رجلين وامرأتين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.