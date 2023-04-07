أماكن استخراج تصريح السفر في القاهرة 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

تواصل الحكومة المصرية مساعيها لتحسيتن الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة المقبلون على السفر للخارج حيث يتطلب سفرهم استخراج تصريح سفر أو الحصول على إذن سفر، وتضمن الاشتراطات في هذا الصدد 9 فئات حددها القانون وعلى رأسهم، المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج، والمستثنون مؤقتاً من أداء الخدمة العسكرية، الحاصلون على إعفاء مؤقت، والموضوعون تحت الطلب لمدة 3 سنوات، والذين أدوا الخدمة العسكرية ولم تنته مدة خدمتهم بالاحتياط، والطلبة الدارسين داخل أرض الوطن والمؤجل تجنيدهم أثناء إجازة نصف العام ونهاية العام عدا طلبة السنوات النهائية وطبقاً للتعليمات، والطلبة الدارسين في مصر.

كما يتضمن القانون المؤجل تجنيدهم في غير توقيتات الإجازة وذلك لظروف استثنائية، والشبان المطلوبين للتجنيد لظروف استثنائية، والشبان الراغبين في الهجرة، وينبغي عليهم معرفة أماكن استخراج تصريح السفر في القاهرة 2023 والشروط والأوراق المطلوبة.

«الوطن»، تستعرض أماكن استخراج تصريح السفر في القاهرة 2023 والشروط والأوراق المطلوبة وفق المعلن رسميًا على منصة مصر الرقمية وهي كالتالي:

- إدارة التجنيد والتعبئة بالحلمية في القاهرة.

- منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب.

- قسم التجنيد بمديرية أمن القاهرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر 2023

- أصل شهادة الموقف من التجنيد

- أصل البطاقة + صور منها- نموذج 14 + صورة منه

- طلب إيضاح فرد احتياط التجنيد للتصريح بنفس اليوم

- أصل مذكرة السفر

- أصل عقد العمل

- أصل الجواز + صورة منه- تأكيد الحجز.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر في القاهرة

- تسجيل البيانات من خلال رابط التقديم على الخدمة والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات- متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الرابط.

- دفع الرسوم إلكترونياً (في حالة الموافقة) واستلام تصريح السفر عبر البريد الإلكتروني.

خطوات استخراج تصاريح السفر الورقي

- التوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة بالحلمية بالقاهرة أو منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب أو قسم تجنيد بمديرية أمن القاهرة.

- تقدم الطلبات مع إحضار الأصول إلى شباك التقديم وانتظار نداء الاسم للمراجعة للاطلاع على الأصول الموجودة. بالمستندات.

- إذا كان ميعاد السفر قريباً يكون على المواطن التقدم بإثبات ميعاد السفر للتحويل لمكتب الإجراءات العاجلة للحصول عليه في نفس اليوم.