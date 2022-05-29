السكة الحديد: 7 طرق لاستخراج تصريح السفر المجاني لمريض السرطان

كشفت هيئة السكة الحديد، توفير العديد من الخدمات لجميع فئات المجتمع، ومنها منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم، وتقوم الهيئة بصرف تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا (كارت ذكي)، مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الإسباني والفرنساوي)، بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة فى اليوم.

تصاريح مجانية للركاب المصابين بالأورام السرطانية

وقالت السكة الحديد، إنَّه بالنسبة لمريض الأورام السرطانية الذي لم يتعد عمره 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ولمرافقه، والمريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق، لافتة إلى أنَّ جميع القطارات العاملة على جميع الخطوط تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال، مما يؤثر على سير حركة التشغيل.

7 طرق لاستخراج تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية

1- يتمّ استخراج تصريح السفر من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة للتعامل به على شبابيك التذاكر، لصرف المقاعد المخصصة للمصابين بالأورام السرطانية بموجب هذا التصريح من مكاتب حجز وصرف التذاكر.

2- يجدد شحن الكارت والإيصال مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته.

3- إتاحة الحجز بالقطارات المكيفة (الإسباني والفرنساوي والقطارات المستبدلة) بالدرجة الثانية المكيفة للسفر بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال ومراعاة حجز رحلة واحدة فقط يوميًا للتصريح في الاتجاه الواحد رحلة الذهاب وكذا رحلة العودة فقط.

4- حجز المقاعد للمرضى حملة التصاريح بالدرجة الثانية المكيفة طبقًا للنظام المعمول به حاليًا.

5- يصرف لمريض السرطان الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات ويرغب بالسفر بالدرجة الثانية المكيفة مقعدين له وللمرافق.

6- يصرف لمريض السرطان الذي تجاوز عمره عشر سنوات ويرغب بالسفر بالدرجة الثانية المكيفة مقعد له ودون حجز مقعد للمرافق.

7- يتمّ وضع التصريح على جهاز قارئ البطاقات الذكية بأجهزة حجز وصرف التذاكر بالمحطات المميكنة لتسجيل بيانات التصريح علي تذاكر السفر عند حجز المقاعد المجانية ومراعاة حجز رحلة واحدة فقط يوميًا للتصريح في الاتجاه الواحد رحلة الذهاب وكذا رحلة العودة فقط.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أنَّ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.