يهتم قطاع كبير من المواطنين بالاستعلام عن كيفية استخراج إذن سفر من المنزل إلكترونيًا، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، كيفية استخراج إذن سفر من المنزل والأوراق المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

ويتضمن المستندات الرسمية التي تحتاجها لاستخراج تصريح السفر لإنهاء المعاملات بشكل سريع، والتي جاءت على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم والأصل للاطلاع، بشرط أن تكون سارية.

- صورة ضوئية من أصل جواز السفر مع إحضار الأصل للاطلاع.

- شهادة تحدد موقف الذكور من التجنيد.

- أصل مذكرة السفر.

- تقديم صورة تصريح العمل في البلد التي تريد السفر إليها. مع وجود الأصل للاطلاع

- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

كيفية استخراج إذن سفر

وحتى تتمكن من استخراج إذن سفر أونلاين خاص بطلب السفر سواء للمواطنين أو الشباب الذين أنهوا الخدمة العسكرية من خلال موقع وزارة الداخلية، يرجى اتباع التالي:

- تبدأ الخطوة الأولى من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية الرسمي أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- اختيار تسجيل طلب الاستعلام عن تصريح السفر للخارج.

- استيفاء البيانات الشخصية لمقدم الطلب، والتي تتضمن الاسم كاملا والرقم القومي ورقم المصنع وغيرها من البيانات.

- تحديد طريقة دفع الرسوم، والمكان الذي ترغب في استلام التصريح منه.

- والخطوة الأخيرة هي الضغط على ارسال الطلب، وسيظهر رقم الطلب الخاص بالمتقدم.

ويمكن من خلال هذا الرقم اتباع حالة الطلب، ويمكن للمتقدمين تعديل البيانات التي سبق وأن أدخلتها إذا رغبت في ذلك من خلال إدارة التجنيد والتعبئة بمنطقة الحلمية في القاهرة أو من خلال مديرية الأمن.