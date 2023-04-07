جبل سانت كاترين يسجل أعلى درجة حرارة منذ 100 يوم

شهدت مدينة سانت كاترين ارتفاع درجات الحرارة اليوم، كما سجل جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر، ارتفاعا في الحرارة أيضا.

وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات خاصة صباح اليوم الجمعة، إن المدينة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء، حيث وصلت 15%، وسجلت مدينة سانت كاترين اليوم 20 درجة، وتصل في منتصف اليوم إلى 23 درجة.

جبل سانت كاترين

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين، أنه لأول مرة منذ أكثر من 100 يوم، تسجل قمة جبل سانت كاترين 13 درجة في الصباح وتصل إلى 18 منتصف اليوم.

وقال إن جبل موسى سجل درجة حرارة 16 مئوية، والرحلات الجبلية مفتوحة أمام السياح، حيث تعيش المدينة طقسا ربيعيا معتدلا، مشيرا إلى أن البرودة انتهت من المدينة تماما وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع في النهار وتنخفض في الليل لكنها لا تصل إلى تحت الصفر.

شرم الشيخ 25 درجة

كما سجلت مدينة شرم الشيخ صباح اليوم الجمعة 25 درجة مئوية وتصل إلى 31 منتصف اليوم، وسرعة الرياح 16 كيلومترا في الساعة والرطوبة 30%، بينما سجلت مدينة دهب أعلى درجة حرارة بلغت 26 درجة، ومدينة نويبع سجلت 24 درجة، وطابا 23 درجة، وطور سيناء العاصمة 22 درجة.