أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء.. والكيلو بـ85 جنيها
كتب:
حماده الشوادفي
09:57 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المجمعات الاستهلاكية بالمدن متوافر بها كل السلع التموينية بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء موضحًا أن اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة وجه بتوفير أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء وكميات منها داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة بجنوب سيناء.
أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء
أكد محافظ جنوب سيناء أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفرت الفراخ البرازيلي في مناطق موزعة على مدن رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبورديس وطور سيناء ضمن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء.
أوضح أنه جرى توفير الفراخ البرازيلي في طور سيناء العاصمة في معرض الطور، وجزارة حي توشكى، وجزارة الطور القديمة.
85 جنيها سعر كيلو الفراخ البرازيلي
قال أحمد عيد مدير عام فروع شركة الجملة بمحافظة جنوب سيناء إن الشركة حددت سعر بيع الفراخ البرازيلي وهي 85 جنيها للكيلو.
وتابع بأن الشركة ضخت في شهر رمضان ما يقرب من 2 طن من اللحوم الحمراء، بالإضافة ضخ طن من اللحوم البيضاء داخل منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة وهي الفراخ البرازيلي والوراك والبط بمختلف أنواعه، موضحا أن جميع الفروع مفتوحة أمام الجمهور طوال العام وتقوم بتوفير السلع الغذائية.