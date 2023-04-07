أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء.. والكيلو بـ85 جنيها

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المجمعات الاستهلاكية بالمدن متوافر بها كل السلع التموينية بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء موضحًا أن اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة وجه بتوفير أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء وكميات منها داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة بجنوب سيناء.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء

أكد محافظ جنوب سيناء أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفرت الفراخ البرازيلي في مناطق موزعة على مدن رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبورديس وطور سيناء ضمن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جنوب سيناء.

أوضح أنه جرى توفير الفراخ البرازيلي في طور سيناء العاصمة في معرض الطور، وجزارة حي توشكى، وجزارة الطور القديمة.

85 جنيها سعر كيلو الفراخ البرازيلي

قال أحمد عيد مدير عام فروع شركة الجملة بمحافظة جنوب سيناء إن الشركة حددت سعر بيع الفراخ البرازيلي وهي 85 جنيها للكيلو.

وتابع بأن الشركة ضخت في شهر رمضان ما يقرب من 2 طن من اللحوم الحمراء، بالإضافة ضخ طن من اللحوم البيضاء داخل منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة وهي الفراخ البرازيلي والوراك والبط بمختلف أنواعه، موضحا أن جميع الفروع مفتوحة أمام الجمهور طوال العام وتقوم بتوفير السلع الغذائية.