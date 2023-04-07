موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر

بعد عرضه على منصة Watch IT، خلال النصف الأول من شهر رمضان، يبدأ عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1 اليوم على شاشة التلفزيون، والذي يتكون من خمسة عشر حلقة فقط.

وأعلن شادي الرملي، مخرج مسلسل كشف مستعجل، منذ يومين، الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، والذي يضم العديد من المطاردات من قبل أبطاله بعد ارتكاب جريمة قتل.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1

موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، بداية من اليوم الجمعة الموافق يوم 16 من رمضان، وسيعرض المسلسل على قناة DMC، يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساءً يوميًا ويعاد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام التاسعة والنصف مساءا، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 4.30 صباحا، والثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرا.

مسلسل كشف مستعجل

وشهدت أحداث الحلقات الماضية من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض عبر منصة Watch IT، هروب محمد عبدالرحمن للخارج من جريمة القتل، ومحاولات مودي الجزاز الذي يجسّد دوره الفنان محمد لطفي، الوصول إلى يوسف، الذي يجسّد دوره الفنان مصطفى خاطر، الذي فقد الذاكرة.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=174777312098900&external_log_id=ec04f7f5-b82f-4c19-912f-2d93b5552e10&q=%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق.

مسلسل كشف مستعجل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.