بدء حجز تذاكر أول أيام عيد الفطر المبارك على مختلف خطوط السكك الحديدية

يبدأ اليوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023، حجز تذاكر القطارات للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي، وفق ما أعلنته هيئة السكك الحديدية، مؤكدة أنها لا تتوانى في بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب، لافته إلى أنه تم التنبيه على ضرورة تواجد القيادات لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

زيادة منافذ بيع التذاكر

في إطار التيسير على الركاب، قررت هيئة السكة الحديد، زيادة منافذ بيع تذاكر القطارات، بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لإحكام السيطرة، ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، بالإضافة إلى الحجز الإلكتروني.

وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري

أشارت وزارة النقل في تقرير لها، إلى أنه جرى وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري، المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية، لمواكبة متطلبات مرحلة التطوير الحالية، مؤكدة أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة.

وأوضحت أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات، يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد وزيادة الإنتاجية، بما يساهم في زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي، مؤكدة أن القيادة السياسية وجهت بالتطوير المستمر لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

أهمية كبيرة لعمل لجنتي الحوافز والمشتريات

أشارت الوزارة، إلى أن هناك أهمية كبيرة لعمل لجنتي الحوافز والمشتريات، اللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، والعمل على زياد إنتاجية الورشة، خاصة أن الدولة وفرت كل الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.