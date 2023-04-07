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شباب حي الجزيرة ببني سويف يقدمون السحور مجانا.. 250 وجبة يوميا

كتب:

عمرو رجب
02:17 م | الجمعة 07 أبريل 2023
جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

أقدم عدد من الشباب والأهالي بحي الجزيرة المرتفعة في مدينة بني سويف، على إطلاق مبادرة تحت شعار «سحورك عندنا» التي ضمت توفير وجبات سحور جاهزة عبارة عن فول وجبن وجرجير.

وقال أيمن الصاوي، أحد أهالي حي الجزيرة في بني سويف: «نقوم بإعداد وجبات سحور من أول شهر رمضان المبارك التي تتضمن وجبات فول وجبن وجرجير أو الطحينة، يمكن لأي شخص السحور في المكان، أو الحصول على الوجبات بالمجان تمًامًا».

فول وجبن وطحينة وجرجير أهم مكونات السحور

وتابع: «نقوم بإعداد الفول في مكاننا بشارع ترعة البوصة بحي الجزيرة يوميًا من أول يوم في شهر رمضان، فالجميع هنا يشارك لوجه الله تعالى، سواء متطوعين بالمجهود أو بالفول والجبن، ولا نقبل أي مبالغ مالية».

توزيع 250 وجبة سحور يوميا

وأضاف: «نوزع يوميًا قرابة 200 وجبة، بالإضافة إلى أكثر من توجيه 50 وجبة للأسر داخل منازلهم الذين لا يستطيعون الوصول إلى مكاننا، حيث إن الوجبة الواحدة تكفي لـ6 أفراد».

وقال: «أتمنى أن تشارك الأحياء الشعبية في إعداد وجبات سحور أو إقامة موائد سحور داخل المناطق، لأن ثوابها عظيم».

عمل عظيم يجمع شباب المنطقة

وقال حمادة السويفي، أحد المشاركين: «والله نعمة ما بعدها نعمة أن نشارك في عمل عظيم يجمع شباب المنطقة، ونقوم بإعداد وجبات السحور سواء فول أو جبنة بمشتملاتهما، الجيمع هنا يتعاون من أجل الخير بمحبة».

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