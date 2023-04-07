تفاصيل احتفال مركز شباب ناصر في بني سويف بيوم اليتيم بمشاركة 350 طفلا

نظم مركز شباب ناصر في محافظة بني سويف، مساء أمس الخميس، احتفالية بيوم اليتيم تخللها فعاليات وفقرات فنية وترفيهية، وتضمنت حضور 350 طفلا من الأيتام بملعب الساحة الشعبية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

ألعاب وهدايا احتفالا بيوم اليتيم في بني سويف

بدأت الاحتفالية بتنظيم حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام مع القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتواشيح دينية وشعر في حب مصر، تلاها كلمات الحاضرين من إدارة المركز والشخصيات العامة، ثم توفير عدد من الألعاب المختلفة للأطفال والتي تضمنت توزيع الهدايا وتسليمهم مبالغ مادية، وسط حالة من السعادة على وجوه الأطفال.

فقرات فنية ودينية في احتفالية يوم اليتيم ببني سويف

وتضمنت احتفالية يوم اليتيم تنظيم عدد من الفقرات الفنية والاسكتشات التي نالت إعجاب الأطفال وتبادلوا المشاركة بها، ثم أعقبها كلمات دينية ورسائل دينية في حضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

سعادة أطفال بحفل يوم اليتيم

وأعرب الأطفال عن سعادتهم بهذا الحفل وادخل البهجة عليهم، كما أعربت القيادات التنفيذية والشعبية والدينية عن سعادتهم بتلك الإحتفالية التي رسمت البهحة والسرور على وجوة الأطفال الأيتام.

وأعرب مركز شباب ناصر عن سعادته بنجاح الفعالية التي رسمت البهجة على وجوه الأطفال، حيث قال الكابتن ياسر ربيع رئيس مركز الشباب، «الحقيقة إننا سعداء بسعادة وفرحة الأطفال، حاولنا إسعادهم وكانت محاولتنا نابعة من القلب، ولذلك وصلت لقلوبهم»، موجهًا الشكر لكل من شارك في ذلك العمل.