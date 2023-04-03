«وطن واحد» تحتفل بذكرى العاشر من رمضان في بني سويف

يقيم مجلس القبائل والعائلات المصرية على مدار ثلاثة أيام بدأت أول أمس السبت، قافلة شاملة بمحافظة بني سويف تضم قافلة طبية تشمل أكثر من ثلاثين تخصصًا طبيًا بالإضافة لتقديم الأدوية والنظارات الطبية على المستحقين بالمجان، يأتي ذلك بالتوازي مع توزيع الحصص الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة المصرية بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي استدعى تكريمًا لعدد من أسر شهداء القوات المسلحة بالمحافظة اليوم في حفل يقيمه المجلس بمركز الوسطى في قرية أبي صير.

يقدم الحفل عددًا من العروض الفنية والابتهالات الدينية، وتكريمًا لأسر الشهداء والفرق الفائزة بالدورة الرمضانية لكرة القدم، التي نفذها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

يأتي ذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام المصري وبيت الزكاة والصدقات المصري؛ لتعزيز التعاون المشترك في سبيل تقديم أقصى استفادة حقيقية متكاملة للمواطنين.