اللواء طارق نصير: شرفت باللقاء الودي مع الرئيس السيسي في إفطار الأسرة

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، باختيار حي الأسمرات لتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواجد كبير من القوى السياسية والوطنية من مختلف طوائف المجتمع، وأضاف أن حي الأسمرات أصبح شاهدًا على إنجازات الدولة المصرية في القضاء على مشكلة العشوائيات التي كنا نعاني منها عبر سنوات.

إفطار الأسرة المصرية في حي الأسمرات

وأكد نصير، أنه سعيد باللقاء الودي الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق جلال الهريدي رئيس الحزب ولفيف من قيادات حزب حماة الوطن في إفطار الأسرة المصرية مما يؤكد حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية.

توفير تعليم جيد لأبناء الشعب المصري

وثمن نصير ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، بحرصه على توفير تعليم جيد لأبناء الشعب المصري بما يساهم فيما تحققه الدولة من تنمية وتقدم وازدهار، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها المواطن المصري البسيط وتسعى بكل جهد على رفع المعاناة عن كاهله.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الوقوف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الراهنة التي تحتاج مزيدا من الترابط لمواجهه التحديات التي تواجه الدولة المصرية.