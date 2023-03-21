برنامج «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن أهم أحداث اليوم

يعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن أحدث أخبار اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

بث مباشر لاستطلاع شهر رمضان

ومن المقرر أن تستعرض دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك، وسيكون هناك بثا مباشرا على التلفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على فيسبوك بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا.

الحسابات الفلكية

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكيا يوم الخميس بعد غد الخميس.

وسيشهد اليوم أيضا افتتاح وحدة الاستثمار البيئي والمناخي وهذه هي الوجهة المعنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، بالإضافة إلى إعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية والتي تسعى الدولة إلى طرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وكذلك توجيه الأنظار إلى الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات التي من بينها المحميات الطبيعية والسياحة البيئية وإدارة المخلفات.

وسيقدم المركز القومي للترجمة تخفيضات 40% على جميع اصداراته، احتفالا باليوم العالمي للشعر الذي يوافق 21 مارس من كل عام.